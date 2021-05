Disclaimer : Non, ce n'est pas de l'actualité de jeux vidéo, donc ne cliquez pas sur la vidéo si vous vous attendez à un truc extraordinaire.Hier, je voulais acheter des cartes Pokémon au McDo (parce que pourquoi pas), et je me suis dit : Pourquoi ne pas partager ce moment en cette période morose =o) ! Sans prétention (même si filmé en 4K 60fps, mais ça ne fait pas la qualité du vlog), voici quelques images de Fort-de-France 10 jours après son déconfinement. Autre précision, ça reste une chaîne de jeux vidéo, centré là-dessus et mon passage à GameCash n'est pas sponsorisé (pour les susceptible). C'est juste que j'aime bien cette enseigne, et qu'il faut bien relancer la machine après ces temps difficile (ça me ferait chier qu'ils disparaissent).Je vous souhaite un excellent Week-End à tous ! Je ne sais pas à quoi vous avez prévu de jouer, mais je pense me lancer dans un petit RPG sur Nintendo Switch dont je dois taire le nom (sorry), et de terminer ce satané Resident Evil VIII. Je me demande comment je peux être aussi lent, je dois trop SIMP Alcina Dimitrescu