"Je travaille avec Amy Hennig et avec une équipe formée de vétérans de l'industrie sur un jeu d'action-aventure passionnant. Nous sommes alors à la recherche de personnes souhaitant développer une technologie d'animation de pointe et, aussi, de personnes ayant une expérience approfondie avec l'Unreal Engine."

On apprend cette information par le biais de, le scénariste de Star Wars Ragtag qui a été annulée, qui a déclaré sur son compte Twitter :Ce nouveau jeu d'action-aventure sera développé par Skydance New Media, un studio fondé en 2019 parLes nombreuses offres d'emploi indiquent que ce nouveau projet AAA "s'inspirera des traditions du cinéma d'aventure" et tournera sous Unreal Engine.