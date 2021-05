Mass Effect... Probablement un de mes jeux préférés sur mon ex Xbox 360 (que je n'ai pas rallumé depuis des années) ! Mais comme je n'ai vraiment pas 100 H à consacrer à ce jeu que j'avais déjà retourné de tous les sens, j'ai passé mon chemin, même si 70 € pour les 3 jeux reste un bon prix.Pour ce qui vous interesse, voici ce qui ressort de la vidéo de Digital Foundry :Une trilogie remastérisée. Les trois jeux de l'édition légendaire sont testés aujourd'hui dans le cadre cette analyse complète sur PS5, Xbox Series X et S.- Les chargements prennent moins de 3 secondes sur les 3 consoles.- Le jeu supporte à 100% le HDR sur les 3 consoles.- Xbox Series X : En Framerate Mode, quelques baisses de framerate lorsque l'on est en mode 120 fps, à 80 fps parfois.- La résolution est à 1440p dans ce cas. Le SSO est également de moins bonne qualité (ombres/éclairage), mais rien de flagrant.- Pas de mode 120 fps sur PS5 à l'heure actuelle. Ni sur Xbox Series S.- Les 3 consoles ont, en "Quality Mode", une résolution en 4K native.- Xbox Series X : 4K 60 fps, pas de baisse de framerate- Xbox Series S : 30 fps en 4K native (wow), ce qui est une sacrée surprise ! Quelques baisses de framerate à 20 fps sur certaines explosions cependant.- En Framerate mode, on passe à 60 fps en 1440p. Avec du V-Sync et parfois quelques baisses à 50 fps dans certains cas (explosions).- PS5 : Le Quality Mode est également en 4K natif (comme sur Series X), il tourne en 60 fps mais il existe quelques baisses de framerate à 55 fps (ce qui n'est jamais le cas sur Xbox Series X).- Certaines explosions arrivent à faire descendre le framerate à 30 fps.- En framerate mode, on reste à 60 fps en 1440p. Cette fois-ci, on a bien du 60 fps en toutes circonstances.NDLR : L'ordre des points correspond à celui de la vidéo, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire les tests dans cet ordre