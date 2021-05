Wonder Boy : Asha in Monster World sortira en France le 28 mai 2021, en version numérique comme en version physique ! Le jeu coutera 39,99 € dans les 2 cas, sur Playstation 4 comme sur Nintendo Switch, et inclura le jeu original Monster World IV pour les versions physiques du jeu ! Une version PC Steam sera également disponible le 29 juin prochain.

Who likes this ?

posted the 05/17/2021 at 03:55 AM by suzukube