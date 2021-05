Attention ça pique..Justin Davis Le directeur d'IGN..Le plus gros site de JV et le plus visité au monde,déconseille aux joueurs d'acheter une PS5.. et recommande plutôt l'achat d'une Xbox SeriesX.Et de souscrire au GamePass qui selon lui est :"juste trop bon pour être ignoré".Au moins pour lui les choses sont claireVous en pensez quoi ?