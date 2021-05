30k vues pour seulement 10k abonnés, c'est honteux pour un tel travail. Donc mes amis, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaine de ce cher Gunhed, un membres de Gamekyo au passage, et soyez solidaire, encouragez-le dans son extraordinaire travail !Une vidéo sur une de mes consoles préférées (avec la Nintendo Switch, la Nintendo GameCube, la Xbox Series S [No Troll, j'la kiffe cette console qui permet de jouer à quasi tous les jeux Xbox existant] et la PS Vita), je ne pouvais que partager !PS : si la vidéo a déjà été partagée ici, elle mérite d'être repartagée

posted the 05/10/2021 at 12:20 AM by suzukube