Dear Yves,



I’m writing to apologize for the shortcomings in our Epic Games store implementation and our Uplay integration.



In the past 48 hours, the rate of fraudulent transactions on Division 2 surpassed 70% and was approaching 90%. Sophisticated hackers were creating Epic accounts, buying Ubisoft games with stolen credit cards, and then selling the linked Uplay accounts faster than we were disabling linked Uplay purchases for fraud.



Fraud rates for other Epic games store titles are under 2% and Fortnite is under 1%. So 70% fraud was an extraordinary situation.



To stop the fraud, we disabled purchasing of Ubisoft games. We will make our best efforts to restore service as quickly as we can. This depends on a real-time system for disabling refunded and fraudulent purchases on Uplay, and anti-fraud improvements in Epic’s service. This work will likely take at least 2 weeks to complete.



The fault in this situation is entirely Epic’s, and all of the minimum revenue guarantees remain in place to ensure our performance.



I’m sorry for the trouble,



Tim Sweeney



Epic Games

Cher Yves,



Je vous écris pour vous présenter mes excuses pour les lacunes de la mise en œuvre de notre boutique Epic Games et de notre intégration Uplay.



Au cours des dernières 48 heures, le taux de transactions frauduleuses sur Division 2 a dépassé les 70% et approchait les 90%. Des pirates sophistiqués créaient des comptes Epic, achetaient des jeux Ubisoft avec des cartes de crédit volées, puis vendaient les comptes Uplay liés plus vite que nous ne désactivions les achats Uplay liés pour cause de fraude.



Le taux de fraude pour les autres titres de la boutique Epic est inférieur à 2 % et celui de Fortnite est inférieur à 1 %. Une fraude de 70 % était donc une situation extraordinaire.



Pour mettre fin à la fraude, nous avons désactivé les achats de jeux Ubisoft. Nous ferons tout notre possible pour rétablir le service aussi vite que possible. Cela dépend d'un système en temps réel pour désactiver les achats remboursés et frauduleux sur Uplay, et des améliorations anti-fraude dans le service d'Epic. Ce travail prendra probablement au moins 2 semaines.



La faute dans cette situation est entièrement celle d'Epic, et toutes les garanties de revenu minimum restent en place pour assurer notre performance.



Je suis désolé pour le dérangement,



Tim Sweeney



Epic Games

Encore un email croustillant sortant de cette bataille juridique. Il s'agit d'une lettre d'excuse de EPIC GAMES pour YVES GUILLEMOT, suite à un épisode... Cocasse !En français :Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version pro)Pas si facile de créer un store, j'avais complètement oublié le piratage de carte bleue par exemple. Ca me rappelle que j'avais tellement adoré The Division 1 que je m'étais pris le collector du 2, et qu'au final je n'ai jamais fini le jeu, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs :/et une petite vidéo de JeanBaptiste sur le jeu