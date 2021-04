3 Mai

Fin des restrictions de déplacement

La première étape du déconfinement est limitée : le couvre-feu demeure et les commerces non essentiels restent fermés, en revanche les restrictions de déplacement sont levées.

Restrictions qui demeurent :

couvre-feu maintenu ;

télétravail maintenu ;

commerce non essentiels toujours fermés.

Restrictions levées :

réouverture des collèges avec demi-jauge pour les 4e et 3e ;

réouverture des lycées en demi-jauge ;

suppression de l'attestation en journée (au-delà de 10 km) ;

fin de la limite sur déplacements interrégionaux.

19 Mai

Réouverture des commerces et de lieux accueillant du public

Les commerces, musées, cinémas, etc., rouvrent. Le couvre-feu est décalé de deux heures et les terrasses peuvent rouvrir.

Restrictions qui demeurent :

couvre-feu repoussé à 21 heures ;

télétravail maintenu ;

rassemblements de plus de dix personnes interdits.

Restrictions levées :

réouverture des commerces ;

réouverture des terrasses (six personnes au maximum) ;

réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis ;

réouverture des établissements sportifs avec spectateurs ;

reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air.

9 Juin

Réouverture des cafés et restaurants en intérieur, mise en place du « passe sanitaire »

Les restaurants, cafés et salles de sport rouvrent, le couvre-feu s'assouplit et des rassemblements jusqu'à 5 000 personnes sont possibles grâce au passe sanitaire.

Restrictions qui demeurent :

couvre-feu repoussé à 23 heures ;

télétravail maintenu avec assouplissements.

Restrictions levées :

réouverture des cafés et des restaurants (tables de six convives) ;

accueil de 5 000 personnes dans les lieux de culture ou les établissements sportifs (avec passe sanitaire) ;

réouverture des salles de sport ;

élargissement de la pratique du sport de contact (en plein air) et sans contact (en intérieur) ;

réouverture des Salons et foires d'exposition jusqu'à 5 000 personnes (avec passe sanitaire) ;

accueil des touristes étrangers avec passe sanitaire.

30 Juin

Levée du couvre-feu

Restrictions qui demeurent :

maintien des gestes barrières et de la distanciation physique ;

les discothèques demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre ;

les événements accueillant du public ont une jauge adaptée à la situation locale.

Restrictions levées :

fin du couvre-feu ;

fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale ;

élargissement de l'accueil de tout événement avec plus de mille personnes (soumis au passe sanitaire).

