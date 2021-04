Malgré les ruptures de stocks qui font rage dans le monde, Sony continue de montrer les avantages de la PS5 à travers ce nouveau spot publicitaire.Ray Tracing, passage de 30 à 60 à 120 fps, résolution 4K, HDR, rétrocompatibilité permettant de jouer à plus de 4.000 jeux PS4, Game Boost, Integration du PS VR, Sony nous montre que la PS5 est LA console du moment, en version physique comme dématérialisée, le tout avec un prix plancher de 400 €.

posted the 04/24/2021 at 07:15 PM by suzukube