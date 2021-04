Voici une Information concernant la société Apple :





Si vous êtes inquiet pour l'environnement et la montée des eaux, j'ai une bonne nouvelle pour vous :La société Apple, une des plus importante et riche de la planète, a plein de plans pour être neutre en bilan Carbone.Une initiative qui ne devrait pas passer inaperçu, et devrait plaire à la grande majorité d'entres nous.Cette annonce intervient après la présentation d'un nouvel iMac, composé de matériaux recyclé, et délivrant une puissance hors norme dans une enveloppe énergétique ridiculement faible.Bonus : Le clip vidéo pour l'iPad Pro M1 (un monstre de puissance ^^) est carrément classe ^^ !