Celui-là, je suis juste tombé sur l'image de la créature, et ça a attisé ma curiosité. J'ai lorgné dessus quelques temps, un tit Metroidvania avec une créature assez space ... pourquoi pas. J'ai sauté le pas, et grand bien m'en a pris, car ce jeu est vraiment super sympa à faire+ Graphs à l'ancienne, mais pas simplistes pour autant. C'est travaillé avec une jolie patte graphique.+ Animation propre et fluide. J'ai toujours peur quand on nous refile des jeux sous l’étiquette "à l'ancienne", que ce soit juste une façon de cacher une réalisation médiocre. Mais là on sent quand même qu'il y a eu du travail. La créature bouge bien, et les filaments qui vont se coller partout quand on bouge sont vraiment bien animés. Du bon taff.+ Ambiance excellente. On retrouve un petit côté Flashback couplé à Shadow Complex, mais avec une bestiole en guise de personnage. On est vite pris dedans, et difficile d'en décrocher.+ Bande son propre. Les musiques collent vraiment bien au jeu, et les sons sont d'assez bonne facture. On sent que les gars ont fait leur taff jusqu'au bout.+ Gameplay plutôt sympa, avec des énigmes pas forcément compliquées mais qui demandent tout de même de cogiter un minimum, un peu d'action, ... la créature gagne en capacités au fur et à mesure, demandant de jouer entre ses formes et ses pouvoirs pour avancer.+ Durée de vie correcte, suffisamment longue pour ne pas avoir la sensation de trop peu, et suffisamment courte pour ne pas se lasser.- La jouabilité devient un peu compliquée une fois que la bestiole atteint une certaine taille. On ne sait plus où est la "tête" de la "queue", ce qui devient un problème quand on doit passer dans des zones étroites, que l'on essaye de passer discrètement près des ennemis, où que l'on doit activer des mécanismes de loin !!- Il manque une carte quand même surtout sur la fin quand on doit revenir dans les niveaux pour les extras. Ca devient un vrai bordel !!- La fin un peu trop vite expédiée !!Au final, ce petit jeu m'a vraiment éclaté !! J'ai pris mon pied du début à la fin, ni trop dur, ni trop facile, ni trop long ni trop court, bien réalisé, prenant, disposant d'une bonne ambiance, ... franchement c'est un joli petit coup de cœur que ce Carrion.