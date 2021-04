Des utilisateurs du forum PS3 Profile affirment que certains jeux ont cessé de télécharger les correctifs, avant la fermeture prévue des boutiques numériques de Sony.Les membres du forum PSN Profiles ont répertorié plus de 30 jeux qui auraient cessé de détecter les mises à jour précédemment publiées, dont les titres pharesetD'autres jeux concernés seraient, etc...Si cela s'avère exact, cela signifie que les jeux concernés ne peuvent pas être acquis par les nouveaux utilisateurs avec leurs fonctionnalités les plus récentes - et dans certains cas, même leurs fonctionnalités Trophées et Online sont absentes.En raison de l'incohérence de la liste des jeux concernés (LittleBigPlanet serait mis à jour, mais son édition Game of the Year ne l'est pas, par exemple), on suppose que les correctifs manquants pourraient être dus à des pannes de serveur non réparées, plutôt qu'à la suppression effective des mises à jour.Selon les utilisateurs prétendument concernés, les titres PS3 énumérés ci-dessus ne détectent pas et ne téléchargent pas leurs correctifs, même en utilisant le XMB pour vérifier manuellement la présence d'une mise à jour. Nous avons demandé des précisions à Sony Interactive Entertainment.Sony a confirmé la fermeture des marchés en ligne PS3 et PSP le 2 juillet, puis de la boutique Vita le 27 août.Edit : la liste actuelles est en fait bien plus longue que 30 jeux : Once the light stops flashing, press X to start the download"]◉ Dead NationNPEA00143 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ Drag-On Dragoon 3BCAS20311 - (ASIA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Dungeon Siege IIIBLES01161 - (EU, Disc)[*Notes:*If you install the DLC before installing the game data, a Data error will occur. The problem can be fixed: deleting the DLC Data and later it will be possible to start and install the Patch and re-download the DLC correctly.]◉ EA Sports 2014 FIFA World Cup BrazilNPUB31421 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ Eat Them!NPEA00133 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ EyePet Move EditionNPEA00247 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ F1 2013BLUS31208 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ Far Cry 3NPUB30825 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Ferrari The Race ExperienceNPEB00185 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ FIFA 14BLUS31190 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ FIFA 16NPUB31694 - (USA, Digital)NPEB02260 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ flOwNPUA80001 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ FuelBLJM60163 - (JPN, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Ghostbusters: The Video GameBCES00642 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Gran Turismo 5BCES00569 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Jet Set Radio HDNPUB30829 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ JoJo's Bizarre Adventure: All Star BattleBLES01986 - (EU, Disc)[*Notes:*Campaign+Characters DLC no more available in PS Store - Platinum/100% OBTAINABLE]◉ JourneyNPEA00288 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Just Cause 2BLES00517 - (EU, Disc)[*Notes:*The Problem can be Fixed: "Boot-up the game then let it sit on the Patch Notification screen until the Hard Drive light stops flashing. Once the light stops flashing, press X to start the download]◉ LEGO Star Wars: The Complete SagaBLES00121 - (EU, Discl)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ LEGO The Lord of the RingsBLUS30963 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ LittleBigPlanet Game of the Year EditionBCES00611 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ LittleBigPlanet 2BCJS30058 - (JPN, Disc)BCES00850 - (Australia, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Mahjong Tales: Ancient WisdomNPEB00067 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ MaliciousNPEA00366 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Marvel vs. Capcom 2NPEB00087 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Marvel Ultimate Alliance 2BLES00546 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Metal Slug 3NPUB31698 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Mortal KombatNPEB00847 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ MotorbikeNPUB31134 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Naughty Bear: Panic in ParadiseNPEB01054 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ NBA 2K17NPEB02422 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Need for Speed: ShiftBLES00681 - (UK/AU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Need for Speed: The RunNPUB30664 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ NHL 10BLUS30345 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ NHL 15BLUS31436 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Operation Flashpoint: Dragon RisingBLJM60152 - (JPN, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Payday 2NPEB01784 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ PiyotamaNPUA80091 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Port Royale 3BLUS30940 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Ratchet & Clank: All 4 OneBCES01141 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable with Some Version Only]◉ Resident Evil RevelationsBLUS31051 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ ResogunNPUA80900 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Savage MoonNPUA80228 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Smash Cars!NPEB00119 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ SOCOM: U.S. Navy SEALs ConfrontationBCJS30024 - (JPN, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ SOCOM 4: U.S. Navy SEALsBCUS98135 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ SOCOM: Special ForcesBCES00938 - (UK, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ SoulCalibur IVBLES00296 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Sports Champions 2BCES01599 - (UK, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Street Fighter III 3rd Strike Online EditionNPUB30301 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Tekken Tag Tournament 2BLUS31002 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ The Eye of JudgementBCJS30007 - (JPN, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ The Beatles: Rock Band* - (USA, *)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters (Collector's Edition)BLUS30752 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Top DartsNPEA00264 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Top Spin 3BLES00276 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Twisted MetalBCES01010 - (EU, Disc)BCAS20230 - (ASIA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Uncharted 3: Drake's Deception Game of the YearBCUS99086 - (USA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Warriors Orochi 2 UltimateBLAS50676 - (ASIA, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ White Knight ChroniclesBCES00225 - (EU, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ WolfensteinBLES00661 - (Russian, Disc)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ WRC 5 FIA World Rally ChampionshipNPUB31706 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ WWE 2K16NPEB02312 - (EU, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]◉ Zombie Tycoon 2 : Brainhov's RevengeNPUB30859 - (USA, Digital)[*Notes:*Patch Unavailable]