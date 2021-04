Bon... Je n'aime pas trop faire des articles sur l'actualité, mais bon, ça se passe près de chez moi, et ça vous aidera à relativiser.Le volcan de Saint-Vincent est entré en éruption. Par chance, les autorités ont bien réussi à détecter l'éruption, 24 heures avant son début, et évacuer tout le monde vers le sud de l'île ou par bateau.Il n'y a visiblement pas eu de morts ou de blessés - un miracle, serais-je tenté de dire, cela dit, évacuer 100.000 personnes par bateau (l'aéroport est impraticable), c'est quand même... Quelque chose.Pire encore, les cendres se sont déportées sur l'île voisine de Barbade (toutes mes amitiés aux habitants de la Barbade, que j'adore, je passais par cette île pour aller à New York avant la crise sanitaire) et... Ca commence à être la merde aussi (oui, car qui dit cendre, dit Avion qui ne peuvent plus décoller/atterrir, pollution de l'eau potable et destructions diverses (véhicules, accumulation sur le toit pouvant engendrer son effrondrement, centrales électriques à l'arrêt etc...).Bref, pour terminer (bah oui, c'est là où je me sens le plus concerné) : l'éruption continue actuellement, et selon l'activité, ce nuage de cendre pourrait toucher prochainement... La Martinique ! Ajoutez à cela la pandémie de COVID-19 (car certaines îles n'acceptent que les réfugiés qui sont vaccinés), et vous avez un petit cocktail qui devrait vous faire relativiser sur les "simples confinements" ^^ !Enfin voilà, ça me rappelle à quel point on est vulnérable sur notre petite île (un simple volcan peu nous couper les accès aériens, on a la Montagne Pelée sur notre île qui est encore plus "dangeureux") donc voilà, profitez-bien, essayez de relativiser et profitez en pour faire votre backlog