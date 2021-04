Ptain...J'hésitais entre un Galaxy S21 et un iPhone 12 Mini. 800 €... Mais bon, c'est pour ma (petite) société. Histoire de continuer à alimenter l'instagram, peut être ne filmer plus qu'avec un téléphone pour améliorer le workflow. Bref, se prépare à l'après COVID19...Et puis...Boom. Je le vois à la Fnac : Le Google Pixel 4a à 349 € (sans aucune promo hein). Et mes 50 € de bon d'achat... Me suis dit GO, ça fera au pire des vidéos marrante de test sur le téléphone.Et je suis choqué.Regardez la qualité des photos !!!Mes Instagram :Perso : https://instagram.com/suzukube Otakugame.fr : https://instagram.com/otakugamefr Le téléphone est super fluide malgré un simple Snapdragon 730G, il est tout doux avec son plastique, on a pas peur de l'abîmer, en fait, Google a réalisé le téléphone Android parfait à mes yeux... Il ne manque que la charge sans fil, mais honnêtement, tant mieux qu'elle n'y soit plus, j'avais pris une mauvaise habitude de charger mes téléphone 24h/24 avec mon S8+, et c'est pas bon pour la planete...Bref, j'ai enfin trouvé un téléphone qui correspond à ma personnalité, j'avais pas été aussi hypé depuis mon Sony Xperia Play ^^ !