En ces temps de confinement je vais peut être enfin me décider à acheter une VITA car y a pas mal de jeux sympa à faire.Cependant il y a eu beaucoup de modèles avec des écrans différents du coup je suis un peu perdu. Quel est le meilleur modèle ? Lequel je dois cibler ?Merci d'avance pour votre aide

Like

Who likes this ?

posted the 04/07/2021 at 12:24 PM by pharrell