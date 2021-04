Tout nouveau, tout chaud, mon dernier article sur mon ENORME coup de cœur musical de ce début d'année : la "Little Big Adventure Symphonic Suite & Original Soundtracks".Vous pouvez le lire intégralement ici sur Kyo ou bien sur le site source (un petit clic pour le référencement ne fait jamais de mal, merci d'avance),Dans les deux cas je vous souhaite une bonne lecture.Photo :nous en avait parlé dans: LBA allait faire son petit retour, plus de 20 après, au travers d'un projet participatif : leRéalisé par, le compositeur émérite de la saga, en collaboration avecet, ce disque avait comme objectif d'apporter d'une part unede la sublime OST de la saga, mais aussi,Bref de quoi rêver et ressentir un peu le début de LBA3 avant l'heure !En tant que total profane et simple amoureux de cette saga, je vous propose une description pas à pas de ma découverte de ces deux disques;Cette écoute (et cet article) n'aurait jamais pu être possible sans une généreuse donatrice de Gameforever, qui m'a offert le disque et que je remercie chaleureusement au passage (elle se reconnaitra !)Bonne lecture.L'ouverture du disque se démarque par une nouvelle partie totalement inédite.Composée de notes au synthé, à base de piano chorus, cuivres et cors, le thème semble étendre ses ailes après un long sommeil et ce, pendant une longue minute trente. Puis arrivent les percussions, la flûte traversière et la clarinette, dessinant les premiers contours de la mélodie la plus célèbre de la saga :[b] le thème de LBA[/b].Passé 2:30, la basse et la guitare ont également fait leur entrée, dans un mélange symphonique/électrique qui sied fort bien à l'univers. On retrouve immédiatement cette coloration très 90's, propre aux 2 jeux.Le thème continue à virevolter, mélanger ses parties développées dans LBA1 et LBA2; Philippe Vachey semble vouloir prendre son temps, et ça marche. Plus le thème avance, plus l'orchestration gagne en puissance.Déjà 5 min que le thème tourne, ce qui en fait la plus longue version à ce jour, avec des changements constants dans les arrangements toutes les 3 ou 4 mesures. C'est terriblement bien fait.Un très belle réussite. Peut être un chouilla troppour moi, mais l'ensemble s'avère lumineux et réellement enthousiasmant.. Vite la suite !Alors là, on a du très très lourd ! Après s'être échauffé sur lefédérateur, Philippe Vachey propose direct un uppercut : The Empire, en version symphonique ! Un des meilleurs thèmes de LBA 2 !Et attention : là, on a une piste 100% symphonique ET philharmonique !Si le thème originale avait une petite intro d'une trentaine de seconde avant de lancer son motif principal, ici, Vachey profite à 2000% d'avoir un orchestre philharmonique à ses ordres : la nouvelle intro fait désormais plus de 2minutes !Le compositeur mélange de nouvelles mélodies à la célèbre descente de violon que l'on entendait normalement à la fin du morceau.L'ensemble de cette intro prend une tournure incroyablement cinématographique !Arrivé à 1:30, une nouvelle partie au synthé, donne une couleur crystalline à l'ensemble, rappelant la dimension spatiale de la saga. C'est alors qu'à 2 minutes, les percussions arrivent puissamment, accompagnés des cordes !Et voilà, qu'arrive le motif principal de! Véritable envolée celtique au violon, le thème a la puissance d'un, 20 ans avant ! Accompagné de percussions rythmés,prend alors pleinement son envol, et on se croirait presque à entendrede).Si la suite est du même acabit, je ne vais pas survivre à l'écoute de cet album.Mais qu'est ce donc que cela? [b]Une nouvelle piste ?!!! Mais oui![/b]Alors là, c'est pas compliqué, les mots me manquent. 100% philharmonique et sans la moindre touche d'instruments électriques, cette composition est la plus sombre, la plus virevoltante, et la plus cinématographique que j'ai entendu de la saga. [b]Tout est absolument parfait. [/b]Après 2 minutes 40 de montées en puissance, une descente de cordes à vous déchirer le coeur apparait dans une mélopée dramatique absolument inoubliable.qui rappelle avec bonheur le travail d') ou bien la récente bande originale de- (C'est en écoutant ce genre de morceau que l'on se rend compte queaurait pu – non –connaitre une carrière similaire àJe ne sais plus quoi dire, si ce n'est. Ah si, appelez les pompiers, je perds les eaux.Après nous avoir fait hurler comme un fan à un concert de Mylène Farmer avec 3 pistes d'une puissance sidérante, Philippe Vachey surprend avec une piste extrêmement calme et d'ambiance :Très lancinant, et d'une couleur très arabisante, ce thème marquant du premier jeu, se voit ici réarrangé avec des instruments plutôt électriques. Basse, Sitar, petites percussions : la réorchestration suit le modèle original, mais avec de meilleurs sonorités. Classique mais efficace, le thème du désert montre l'étendu du spectre musical de son compositeur mais aussi de l'univers musical de LBA.Nouvelle piste, qui, comme l'indique son nom, va déployer un motif pensé autour de, la divinité protectrice de la planèteAprès 2 minutes assez psychédéliques (où l'on entend pour la première une voix chuchoter dans une langue mystérieuse), quelques belles glissades de violon apporte un sentiment de paix à ce thème, fort joli. On espère le réentendre dans LBA3 .Certainement la réorchestration qui m'a le plus surpris ! Entièrement interprété au synthétiseur dans son introduction, le thème de lase voit ici enrichi de nouvelles parties mélangeant à la fois des sonorités nouvelles (très) avec le célèbre son clavier de la version originale.Puis voilà qu'arrivent, à environ 2 minutes, les violons, déployant le thème principal du morceau, désormais enveloppé de notes cristallines du plus belle effet. Une piste absolument magnifique.Le Temple de Bû était l'Epreuve d'Hercule du premier LBA. Un niveau infernal, qui a traumatisé bien des joueurs, et dont le thème incroyablement maléfique résonnait encore dans leur tête.Dans la version originale, Philippe Vachey utilisait un synthé à imitation violoncelle, accompagné de cuivres, pour donner une coloration très sombre et désespéré à l'ensemble. Cela rappelait les thèmes dedéveloppés autour de la Lune de la Mort dans le premier Star Wars.Ici, Vachey prend à rebrousse poil le morceau :Le thème se développe lentement et semble près à attaquer à tout moment. Puis arrive l'envolée du violon et ces sonorités de piano rappelant une alarme. Toutes les gammes explorent les tonalités en mineur, pour donner un apparat noirâtre du plus bel effet.J'avoue avoir eu peur et ne pas comprendre lorsque j'ai vu que le thème Funky Townn était présente sur le disque.Complètement en décalage du reste de la B.O du premier opus, Funky Town apport une piste dansante pour un cours passage dans une boite de nuit dans le premier jeu. On retrouvait également le morceau au générique de fin.Bref : que faisait ce morceau dans une "Symphonic Suite"? Eh bien, j'avais tort.par un réarrangement à mi-chemin entredes 80's et celle de notre époque.L'ensemble s'avère puissant, et rappelle au profane que je suis le très bon son de. Une excellente surprise.Une pistetrès courte mais ô combien puissante de LBA2.Adieu les sonorités de jadis : ici, ce sont de véritables violons qui jouent, et ça envoie. Quel dommage que le thème ne dure littéralement qu'une minute.Cette réorchestration rappelle, surVoici que l'on retourne au premier jeu, avec le célèbre, piste à la fois lancinante et puissante, véritable merveille de construction progressive, drapée ici d'une réorchestration philharmonique. Le thème est long, varié, après des motifs qui s'entrechoquent avec merveille. Très réussi.La planètene fait rien comme les autres. Son pôle est en son centre, symbolisé par une chaine de montagne enneigé, coupant la planète en deux hémisphères parfaitement distincts.Le thème original s'avérait très cristallin, pour évoquer le motif de la neige. Il en est de même pour cette réorchestration mélangeant à la fois sonorités électriques et acoustiques.Quelques nouvelles mesures accompagnent l'ensemble, qui gagne ici, une fois encore, un aspect hautement cinématographique. Mention spéciale à la sublime envolée à 3:00, digne de figurer dans la B.O d'un Dark Crystal.Nous arrivons déjà la dernière piste de la Symphonic Suite !The Quest est certainement l'un des thèmes les plus mémorables de LBA1. Un morceau qui semblait décrire l'aventure, le courage, et le doute.Cette réorchestration est une fois de plus une pure merveille. Les flûtes traversières de ce nouvelle arrangement me resteront longtemps en tête.La dernière partie, entièrement inédite, donne un aspect conclusif apaisant et mélancolique, digne digne d'un(FFVII Advent Children).Voilà, le spectacle est déjà fini. Larme de joie.Comme son nom l'indique ,Une belle façon de (re) découvrir ces 2 B.O inoubliables dans leur apparat originel, et de se rappeler de quelques pistes absentes de la réorchestration symphonique comme(LBA1) ou bien encoreet(LBA2).et).Ces 4 pistessont arrangées, jouées et enregistrées par, pianiste monégasque, [b]qui s'incruste ici avec un talent MA.G.I.S.T.R.A.L.E.[/b]Une réinvention totale , dans un style sombre, puissant, rapide, et dynamique , rappelant fortement. Une merveille, je suis sur le cul.J'étais un peu triste que le magnifique thème d'ouverture de LBA2 ne soit pas de la partie dans la. Le coquin m'attendait finalement tranquillement au piano Nicolas Horvath. Joué dans le même esprit que, Song for Gabriel est ici une merveille entre douceur noir ébène et luminosité étincelante. [b]La piste est absolument déchirante[/b], et je pèse mes mots. Putain, que c'est beau le piano.[b][/b]Y a t-il morceau plus espiègle dans la B.O de LBA que [b]The Village[/b]? J'en doute. Cette version piano s'avère fantasque, délicieusement malicieuse, parfois grave, parfois blagueuse. [b]Une réorchestration d'une grande intelligence et d'une grande subtilité[/b], toute en finesse. Vraiment chapeau., désespérément absent de la, a failli me faire mal au cœur de par son absence. Et voilà qu'il est là le coquin,Le voilà donc vêtu d'une couleur piano cabaret, qui lui va fort bien. Le thème revêt sa sournoiserie légendaire, mais s'avère aussi élégant et envolé de par des changements de tempo forts bien pensés et sans parler des harmonies. Bref, une pure merveille.(les fans comprendront)C'est encore plus puissant, plus audacieux et plus lumineux que tout ce que je pouvais imaginer !Lapermet à Phiippe Vachey de revenir dans la place de la plus belle des manières !Enfin,Bref, vous l'avez compris,est plus qu'un hommage :Je n'ai pas honte de dire que je met cette double galette au même niveau que d'autres sublimes B.O qui m'ont marqué ces dernières années, commeouSi vous aimez la musique de jeu vidéo,