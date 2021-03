- Le prochain jeu de InXile est un gros projet et va mettre pas mal de temps. Il faut pas s'attendre a en entendre parler cette année.



- The Coalition travaillent sur deux jeux, une New IP et un nouveau Gears Of War qui s'appellerait juste "Gears" et prendrait le même chemin que le futur Forza Motorsport et Halo Infinite qui auraient un gros contenue sur toute une gén.



- Ce qui permettra entre autre à The Coalition de bosser en parallèle sur la New IP actuellement en pré-prod. L'insider "Shpeshal Ed" s'attend d'ailleurs a ce que cette New IP soit dévoilé lors du prochain Xbox Game Showcase.



- L'évènement Xbox du 26 Mars sera l'occasion de dévoiler plusieurs dates de jeux qui arriveront dans le Game Pass avant l'été et plus tard cette année.



- D'après leur échos, malgré la récente finalisation du rachat de Bethesda Microsoft ne compterait pas stopper les acquisitions.



- Selon Jez Corden de Windows Central qu'on ne présente plus, lors du Poadcast "Xbox Two" Microsoft travaillerait en ce moment avec des gros studios tiers sur des projets aussi gros que Bungie et Halo en son temps qu'il qualifient d'impressionnants. (Projets qu'il a d'ailleurs pu voir). Ce qui pourrait conduire Microsoft à acquérir les studios impliqués.

Lors d'un récent podcast Jeff Grubb et quelques "insiders" bien connus de Xbox Era ont donnés quelques infos croustillantes sur l'avenir de la marque au grand X. Voila un résumé rapide:Les podcasts en question:Voili Voilou.