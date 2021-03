Marvel's Avengers PS5 :- Télécharger et installer la version PS4 du jeu- Lancer la version PS4- Exporter votre sauvegarde sur votre PS5- Télécharger et installer a version PS5 du jeu- Importer la sauvegarde- Vous pouvez continuer votre partie avec les améliorations ^^ !(Si vous avez des soucis, suivez ce tuto : https://twitter.com/PlayAvengers/status/1372608909685395456 Xbox Series X :- Téléchargez la version Xbox Series X|S (ou mettez à jour votre version Xbox One)- Vous pouvez directement et immédiatement continuer votre partie avec les améliorations ^^ !