Les joueurs PC le savent : il est difficile d'obtenir des vibrations pour les jeux de tirs sans avoir une manette...Mais !Teenengr a trouvé une solution !Attention à ne pas foutre en l'air votre setup tout de même... Moins extrême, vous pouvez opter pour une petite modification de votre souris pour la rendre vibrante !Et sinon... Bah il reste Hypersense de Razr ^^ !

posted the 03/01/2021 at 08:18 PM by suzukube