Publié par Team17, Rogue Heroes est un étonnant Rogue qui devrait être essayé par tout amateur de la série Legend of Zelda !La physique est plutôt bonne, les sensations aussi, et l'unique donjon disponible dans la démo laisse augurer du bon, même si au bout de 2 heures on commence à en voir les limites.Gardons en tête que le jeu est proposé à "seulement" 20 € ^^ !Au passage, j'suis en train de découvrir Bowser's Fury, et je suis vraiment content du résultat. J'avais entendu tellement de plainte à propos des 720p et des 45 minutes pour terminer le jeu que j'avais des craintes, et au final, en 1 heure, je n'ai même pas terminé la première partie du jeu... Après je suis du genre à aimer flâner dans mes univers virtuels.Du coup, c'est une bonne surprise. Les 720p sont dommage, mais le jeu n'est pas flou - à la place, il y a juste beaucoup d'aliasing, comme la version Nintendo Wii U du jeu en faitBon, j'y retourne dans mon lit, j'vais charger à bloc la Switch Lite pour le saigner! Bon vendredi à tous et bon début de week endPS : Les lives (et même mes captures Switch en général) sont enregistrés en 30 fps et ne sont pas représentatifs de la qualité des jeux (faudrait que je rachète un Elgato 1080/60 fps en USB 3.0 quoi)