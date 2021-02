Comme chacun le sait, demain c'est la Saint Valentin ou la fête des amoureux. Bon, ça sera compliqué d'emmener votre copine ou votre copain au restaurant ou aller au cinéma donc bon...Mais bref, voici donc un top 10 des "love story dans les JV, bien évidemment comme toujours totalement subjectif.- On commence dans le archi classique avec Mario et la princesse Peach ! Dès que Bowser kidnappe la princesse, Mario vole au secours de sa bien aimée, bravant moult danger pour la sauver. Avec comme remerciement le plus souvent, d'un bisou sur le nez... Mais dans Super Princess Peach sur DS, c'est cette fois ci la princesse qui va sauver Mario, mais bon vu le nombre de fois où il l'a sauver, elle lui devait bien ça...7)- John Marston, ancien hors la loi notoire, va être obligé de passer un accord avec le gouvernement pour faire libérer sa femme et son fils pris en otage à cause de ses méfait passés. Pour se faire, il devra traquer et tuer ses anciens frères d'armes,afin de trouver sa rédemption. Une fois ceci fait non sans un bleu, il retrouve enfin sa femme et son fils et retourne vivre dans la ferme avec sa famille, pour retrouver une vie à peu près normal. Il re-découvre sa femme et son fils qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps, celle ci l'aimant toujours autant qu'au premier jour.J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler mais les deux protagonistes m'ont touché, un homme qui trahis ses anciens amis pour retrouver sa famille, j'ai trouvé ça beau et triste à la fois.6 )- Une histoire d'amour tragique entre Bayek de Siwa et Aya. Vivant une vie paisible avec sa femme et son fils, tout bascule le jours ou leur fils est assassiné devant les yeux de Bayek. Lui et sa femme, noyé dans le chagrin pendant des mois, décide de venger leur fils et traquer et tuer les membres de l'ordre des anciens, un par un.Sa femme fera de même de son côté, parfois ils se retrouveront, évoquant les souvenirs de leur fils, avant de repartir à leur traque. Leur histoire d'amour s'arrêtera définitivement quand tout les membres seront décimés. Les deux ayant tout perdu, et refuse de refaire un enfant, se quitte et la femme de Bayek change même d'identité. Bayek, triste, comprends sa décision et poursuit sa route. Une histoire d'amour que j'ai trouvé assez touchante et surtout très triste mais elle m'a marqué, surtout quand les deux évoque les souvenirs avec leur fils.5)- C'est peut être pas le "couple idéal" mais Leon et Ada de Resident Evil sont pour moi un des meilleurs couples. La première rencontre entre ces deux personnages est dans Resident Evil 2, alors que Leon enquête sur les événements du commissariat, celui ci rencontre Ada peu après. Celle ci travaillant pour une société secrète, Leon, qui à l'époque est une recrue au département de police de Raccoon City, tente juste de s'échapper de la ville en vie.Ils sont réunis par les terrifiants événements de l’épidémie de Raccoon City et Ada finit par sauver la vie de Leon. Ils continuent à se croiser dans le futur, ni l'un ni l'autre ne faisant un mouvement évident vers l'autre (bien qu'ils se lient vraiment dans Resident Evil 6) Dans RE2 Remake, Ada embrasse carrément Leon sur la bouche, celui ci ne s'y attendais absolument pas.Mais leur relation est clairement ambigu, et ni l'un ni l'autre ne se dise "je taime" une seule fois. Elle est plutôt suggéré que vraiment concrète mais il se passe clairement un truc entre eux, ça c'est certains !4)- Je précise que c'est surtout le jeu Skyward Sword qui met véritablement en avant leur relation plus que tout les autres Zelda. Zelda est une "amie" de Link. Enfin, ami le mot est faible. Celle ci est clairement amoureuse de Link, à tel point que Hergo est sa bande son vachement jaloux.Elle lui envoie des courriers le matin, lui demande de la retrouver, veux que ce soit lui qui gagne la chevauchée céleste bref, pour parler vulgairement, elle a clairement envie qu'il lui foure sa grosse épée dans le... Oui bon pardon je m'égare. A un moment, elle lui dis même je... avant d'être aspiré par la tornade. Elle voulait dire je t'aime mais Nintendo a coupé net les filous.Une belle histoire, espérons qu'un moment dans un des jeux futur, il s'embrasse enfin !3)- Une histoire d'amour qui est difficile de départager donc j'ai décidé de mettre les deux. Ellie, qu'on apprend dans le DLC Left Behind quelle aime les filles, en embrassant sur la bouche sa meilleure amie, tombe amoureuse de Dina et réciproquement. Les deux femmes se découvre donc dans un monde post apocalyptique, échange ensemble, rigole alors qu'elles font une patrouille jusqu'à coucher ensemble. Plus tard, Ellie découvrira que Dina est enceinte et décidera d'élever le bébé avec elle. Avec sa soif de vengeance, Ellie finira par tout perdre, y compris elle même... Et la femme qu'elle aimé.Du côté de Abby, ce n'est guère plus reluisant. Amoureuse de Owen alors âgé de 16 ans. Celui ci la baladera a droite à gauche et la fera même découvrir son repère, l'aquarium. Plus tard, ils se perdront de vue, Owen aura une nouvelle copine qui mettra enceinte, Mélanie. Mais il jouera sur les deux tableaux car toujours amoureux de Abby.Celle ci couche même avec lui et culpabilise. Owen et sa femme se feront tuer par Ellie, ce qui entraînera Abby dans une rage folle, bien décidé à lui faire payer son crime. Ce que j'ai bien aimé dans ces deux histoires, c'est que les deux perdent au final quelques chose, à cause de cette soif de vengeance. Une belle histoire tragique donc.2)- Impossible de départager, j'ai donc décidé de mettre les deux. Les deux magnifiques magicienne mette le cœur en chamade à ce pauvre Geralt qui aura un mal fou à savoir qui il aime vraiment. Ayant énormément d'affection pour les deux. L'une plus taquine voir carrément peste et l'autre plus douce et attentionné. Le jeu TW3 permet de choisir entre les deux ou jouer sur les deux tableaux mais gare à vous. Une histoire pleine de romantisme (et de sexe) pour une des meilleures love story que j'ai pus voir dans un JV !1)- La plus belle et la plus touchante des histoires d'amour dans les JV ! Surtout parce que j'adore les deux personnages, je considère Elena comme un des meilleurs perso féminin dans les JV. Drake et Elena se rencontre dans le premier Uncharted à la recherche de l'El Dorado, puis se mettent ensemble à la fin. Il finisse par se séparer et Drake rencontre Chloe Frazer dans Uncharted 2. Leur relation ne durera pas bien longtemps, Chloe étant surtout un plan cul pour Nathan qu'autre chose, et à la fin du 2 chosis de rester avec Elena.Mais il se resépare dans le 3, alors qu'ils étaient sur le point de se marier, Elena ayant ras le bol que son mec risque sa peau dans des aventures. Ils finissent par se retrouver et se remette ensemble, Drake considérant que c'est la femme de sa vie, raccroche et finis par se marier avec elle.Dans le 4, ils vivent ensemble, mais Drake a soif d'aventure, et il a quand même l'air de se faire chier un peu. Au vu des évènements du 4, il a failli la perdre définitivement mais heureusement tout est bien qui finit bien, Drake et Elena auront une fille nommé Cassie, et même un clebs à l'épilogue de Uncharted 4.Une histoire d'amour touchante, ou Drake à quand même pas mal jouer au con et à risquer de perdre sa femme plusieurs fois. Mais l'amour étant souvent plus fort que tout, Elena n'aura pas résister bien longtemps au charme de ce cher Nathan !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, et comme d'habitude, mettez moi le ou les couples qui vous ont marqué dans les JV !Donc pas la peine de mettre "ta oublié tel ou tel truc" etc...