Tout comme avec Control Ultimate Edition, quelques différences sont à noter entre les versions Xbox Series X, Xbox Serie S ou PlayStation 5. Nous les résumons ici sur la base de la vidéo ci-dessous.- La version PS5 ne dispose pas de brouillard.- La résolution du jeu est la meilleure sur Xbox Series X (3840x2160p), puis PS5 (3456x1944p), puis la Xbox Series S en 1980x1080p.- La version Xbox Series S est la plus rapide en temps de chargement, suivie par les versions Xbox Series X et PS5.- La version Xbox Series X semble bénéficier de certains effets en plus que les autres versions du jeu au niveau des textures.- Le framerate est stable en 60 FPS sur toutes les versions du jeu.