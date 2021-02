Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Après avoir tenu des propos polémiques sur ses réseaux, l'actrice Gina Carano, incarnante du personnage de Cara Dune, est renvoyée de The Mandalorian, la série Disney tirée de l'univers Star Wars. Elle devait prochainement jouer le premier rôle d'un spin-off baptisé Rangers of the New Republic.

Gina Carano n'est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n'est pas prévu qu'elle le soit à l'avenir. Néanmoins, ses posts sur les réseaux sociaux qui dénigrent les gens en se basant sur leurs identités culturelles et religieuses sont odieux et inacceptables.

Depuis quelques mois, le hashtag #FireGinaCarano faisait le tour de Twitter. Pour cause, les propos tenus par l'ancienne soldate de l'alliance Rebelle sur son compte. Certains d'entre eux, désormais supprimés,. Il y a quelques heures, la société Lucasfilm des séries Star Wars a alors officialisé le renvoi de l'ex-star de MMA et actrice, également aperçue dans Deadpool et Bus 657. Dans un communiqué, un porte-parole déclare :Et dans un second, elle dénonçait une fraude électorale lors de l'élection présidentielle de 2020. "Ils ont cherché une raison de la renvoyer pendant deux mois, et aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", rapporte une source anonyme au média.Pour l'heure, impossible de savoir si son personnage sera remplacé, ou n'apparaîtra simplement plus dans la série.