Hello :-D ! Bon, comme l'actu en terme de jeux de courses est plutôt... plate, en attendant des news des prochains Gran Turismo, Forza et Project Cars (d'ailleurs vous conseillez Project Cars 3 sur Xbox Series S ou PS5 ?), je regardais Le Vilebrequin (allez vous y abonner immédiatement) qui a fait un petit guide d'achat de véhicules à 1.000.000 d'euros xD !Du coup, j'réfléchissais à quelle voiture j'achèterais si j'avais un budget illimité et...J'suis tombé sur la MINI JOHN COOPER WORKS GP 2020. A partir de 44.900 € mais je pense réussir à m'en sortir à 60.000 / 70.000 € avec les options =o) ! Pas réussi à trouver plus cher qui me fasse vraiment "rêver"... J'suis plutôt simple dans l'âmeMoteur 2.0, 4 cylindres, 306 chevaux, 405 Nm et le tout dans une classe à l'anglaise... Elle pousse jusqu'à avoir 8 rapports (!) (automatique hein) avec un différentiel à glissement limités. Une vraie bête ^^ !Et vous... Quel voiture vous fait rêver ?