Maintenant que j'ai terminé Cyberpunk 2077, je regarde ma Xbox Series S et je me dis : quel sera le prochain jeu que je vais lancer dessus ?Après avoir fait un petit tour sur le Xbox Game Pass, et m'être dit que c'est quand même dommage que Halo 5 ne soit pas optimisé Xbox Series S, je me suis souvenu que la console devait sortir avec Halo Infinite.Et bordel, OK, c'est vrai - on ne savait pas trop à quioi s'attendre graphiquement avec ces Next-Gen. Le "It's eating monsters at breakfast" s'est assez vite retourné contre Microsoft et le Bad Buzz autour de Halo Infinite est compréhensible.Pourtant...En re-regardant le trailer avec un regard plus lointain et moins axé sur l'aspect technique, j'ai grave envie de jouer à cet Halo. Il semble être un immense Open World qui se passe sur le Halo, et j'ai grave envie de redécouvrir le franchise avec celui-ci !Je ne suis pas sûr que ce soit possible de recréer tout le Halo sur un Open World, ça me semble juste trop immense, à l'échelle d'une planète carrément, mais qui sait, peut être que ce sera la grosse surprise de cette fin d'année ^^' ?Vous en pensez quoi ? J'me dis quand même que Halo manque cruellement dans la période de lancement de la Xbox Series S et X, j'en ai un peu "marre" de jouer à des jeux rétrocompatibles Xbox One et j'ai tendance à la délaisser pour la PS5 depuis... Cyberpunk 2077. Qui n'est même pas un jeu réellement optimisée Series S au passage...Bon, en attendant, je me suis acheté une petite figurine de Halo Infinite, qui est déjà disponible, et je me tâte à prendre le disque dur qui va avec ^^ !EDIT : Pour ceux qui se demandent, c'est bien une figurine officielle Halo Infinite, disponible UNIQUEMENT chez Gamecash en France (je n'ai aucun deal commercial avec Gamecash, c'est juste qu'il y a une boutique à Fort-de-France que j'aime bien et que j'aide parfois en ces temps difficile).Y'en a d'autres impatient de reprendre la saga Halo ? J'suis à 2 doigts d'installer The Master Chief Collection sur ma Series S (il est optimisé en plus) ^^ !