Cela fait quelques articles qu'on traque ses résultats, toujours plus impressionnants et surtout en hausse permanente. La dernière fois qu'on avait pris de ses nouvelles, il dépassait tranquillement la barre symbolique des 30 milliards de Yen. Désormais,Demon Slayer a amassé 32,45 milliards de Yen (soit 313,5 millions de dollars), dépassant les 31,68 milliards de son illustre concurrent, boosté par quelques ressorties. Un exploit, donc, qui prouve une nouvelle fois que le box-office 2020 est loin d'être dominé par les américains.coincé entre Tenet, 5ème, et ses 355 millions et Sonic le film, 7ème grâce à 314,8 millions récoltés. Et il n'est pas dit qu'il grapille encore quelques millions.