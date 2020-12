Bonsoir à tous,



Je suis l'heureux possesseur d'une ps5 depuis une semaine mais je voulais évoquer 1 ou 2 soucis que je rencontre.

Elle me semble être atteinte du cooling whine bien que ça ne me dérange pas plus que cela tant que c'est sans incidence sur son bon fonctionnement. La deuxième chose qui m'inquiète c'est que parfois, en l'occurrence en jouant à astro bot, (je n'ai rien d'autre pour l'instant à part cyberpunk mais je vais attendre un peu...) le signal vidéo disparaît et je dois éteindre et rallumer la TV.



Voilà si certains rencontrent les mêmes soucis, je veux bien des conseils. Merci.