Bon... Après avoir finis le jeu 1 fois avec Leon et Claire tout deux en mode hardcore, voici mon avis après l'avoir bien torché. Chef d'œuvre original de 98, RE2 est sûrement un des RE les plus appréciés et Capcom se devait de rendre hommage à ce monument, et force est de constater que le pari est plutôt réussi !. Je dis zombies mais ça vaut pour l'intégralité des créatures qui ont toute bénéficier d'un soin particulier, les lickers sont incroyable, tout comme Monsieur X qui pue littéralement la classe.Le jeu n'est pas une claque non plus niveau graphisme mais c'est très propre.Dommage cependant que l'ambiance se perd un peu dans la deuxième moitié du jeu, qui est de toute évidence bien moins réussi que la première, mais j'y reviendrai. Le gameplay tient la route également, même si je trouveHeureusement, le jeu a eu la bonne idée de nous filer des objets d'auto défense, un peu à la manière du premier RE. Quand un ennemi vous chope, il vous suffira d'appuyer vite sur un bouton pour lui donner un coup de couteau, lui mettre une grenade de base ou aveuglante dans le museau. Petite différence, ces objets ne sont pas uniquement utilisable quand un ennemi nous attrape mais peuvent également s'utiliser comme de vrai arme. Armes qui sont d'ailleurs plutôt variés, petit flingue de base à shotgun en passant par un lance-flamme... A noter que l'armement diffère de Leon à Claire, certaines armes que vous trouverez dans un scénario seront utilisable uniquement dans celui là, de même que les passages que vous emprunterez, offrant une rejouabilité plutôt bienvenue, déjà pour tester les scénarios mais également pour améliorer son score, avec un rang S.RE2R est vraiment le genre de jeu à faire plusieurs fois pour l'apprécier à sa juste valeur, tellement il propose de choses à faire, car en plus du scénario principal, vous débloquerez également un scénario bis qui modifie certaines chose, comme l'emplacement des objets par exemple, bouleversant de ce fait les habitudes du joueur.Différentes options vous seront proposées dans vos pérégrinations, à vous de choisir la solution qui vous semble la meilleure. D'autant plus que ouais, RE2 est vraiment pas simple, surtout en hardcore. Sauvegarde limitée, peu d'objet de soin, ennemis qui peuvent vous tuer en quelques coups etc... La mort n'est jamais très loin. Le jeu est un véritable survival horror et bon sang ce que ça fait du bien.Mais le véritable cauchemar de ce jeu est bien entendu Monsieur X, arrivant plus loin dans le jeu, ce nemesis vous poursuivra pour vous faire la peau, et bon sang ce que ça fout la pression, vous obligeant même parfois à prendre un chemin inverse, quitte à faire tout le tour, d'autant plus que le bougre peut vous suivre absolument partout, sauf dans les salles de repos, votre salut. Ses apparitions sont stressante, prenante, Et vous oblige parfois à adapter votre stratégie pour survivre, une grande réussite.Dommage également que tout le bestiaire de l'original n'ai pas été inclus, j'aurai aimé revoir mes araignées moi...Les + :- Très respectueux de l'opus de 98- Graphismes très propre- Ambiance sonore impeccable- Amateur de gore, vous serez servis- Level design excellent- Un vrai survival horror- Des zombies et créatures très bien modélisés et détaillés- Du challenge à revendre- Monsieur X- Très bonne rejouabilite- Durée de vie honorable- C'est plutôt flippant la première fois- Excellente première partie- Les boss vraiment cool à affronterLes- :- Honteux de sortir un scénario comme ça en 2019- Égout et labo très en dessous de la partie dans le commissariat- Certaines créatures de l'original manquant- Certaines phases rushé (alligator par exemple)- La finqui dure 30 sec- Un bouton d'esquive n'aurait pas été de trop...17/20Conclusion : [g] RE2 Remake est un très bon remake, nul doute là dessus, il ne surpassera certainement pas l'original comme avait pus le faire Rebirth en son temps, de par un jeu qui s'essouffle et demeure bien plus classique une fois le commissariat passé, mais ça reste quand même du bon, du très bon même sur certains aspect, mais Rebirth demeure encore et toujours le maître.