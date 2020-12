JeuxActu

Gameblog 4/10

Gamekult 4/10

Les équipes de CD Projekt Red ont dû se réveiller avec un sacré mal de crâne ce matin. Alors que le studio se vantait hier d'avoir enregistré 8 millions de pré-commandes, ce qui a permis de générer quasiment 500 000 millions de dollars de chiffres d'affaires, on apprend à l'instant que les marchés financiers se sont inquiétés davantage des versions destinées aux consoles PS4 et Xbox One. Il est vrai que depuis la sortie officielle du jeu, il est enfin possible de découvrir à quoi ressemble véritablement le titre, et le résultat est édifiant. Non seulement le jeu est pétri de bugs inquiétants, mais en plus, Cyberpunk 2077 ne ressemble plus vraiment aux démos qu'on nous avait montrées il y a plusieurs années lors des salons tels que l'E3.Résultat :Si le jeu connaît donc un succès commercial au lancement, les développeurs de CD Projekt Red ne s'attendaient sans doute pas à un retour de flammes aussi violent que celui-ci. Le bouche-à-oreille est négatif, les gens ont appelé à annuler leurs précommandes, tandis que les demandes de remboursement se multiplier sur Internet. Cédric Lagarrigue, fondateur et ancien patron de l'éditeur français Focus Home Interactive, expliquait récemment que la pression était sans doute très forte, puisque la bourse valorise le studio CD Projekt pas moins de 200 fois ses bénéfices, ce qui est juste colossal. Certains que le studio rentrera dans ses frais avec Cyberpunk 2077, Cédric Lagarrigue n'avait sans doute pas anticipé non plus le bad buzz qui découlerait de ses versions consoles old gen'.Selon la banque polonaise, la production de Cyberpunk 2077 aurait coûté la coquette somme de 328 millions de dollars (qui comprend à la fois le développement et les dépenses marketing) selon la banque polonaise BOS. De son côté, le studio polonais continue de communiquer sur certains chiffres, notamment que le jeu a généré 50 millions de dollars uniquement sur Steam ces deux dernières semaines, avec 80% des revenus qui vont directement dans la poche de CD Projekt Red.On apprend aussi que sur les 8 millions de précommandes, 59% ont été faites sur PC, tandis que les 41% restants se partagent sur consoles, sachant que 74% des ventes ont été réalisées en digital contre 26% pour les versions physiques. On imagine que la crise sanitaire a joué sur la répartition de ces chiffres. On rappelle par la même occasipon qu'il y a quelques mois, grâce à la série Netflix, les revenus de CD Projekt avaient grimpé de manière significative puisque le studio avait enregistré pas moins de 521 millions de zlotys de chiffres d’affaires, soit l'équivalent de 121 millions d’euros. Un record pour la firme polonaises.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tests Oldgen :