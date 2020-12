Totalement dingue.Ce sont des magiciens chez Insomniac Games. Les studios de Playstation Studios sont incroyablement talentueux, si je pouvais je construirais une coupe pour la leur remettre.Alors que personne ne leur ont rien demandé, les mecs nous sortent, sur la console à 9.2 Tflops :- Un patch pour avoir du Ray Tracing en 60 fps- La MAJ ne fait que 261.9 mo !- Ça tourne en 60 fps constant (les Jean Michels trop pointilleux iront voir les vidéos de Digital Foundry pour voir quand ça drop à 57 fps)- La résolution du jeu est totalement dingue - j'ai du mal à distinguer la différence avec le mode RT tout court.- C'est vrai que la densité de la population est plus basse, mais sortant de Cyberpunk 2077ça ne m'a même pas sauté au yeux.- Pour finir, la résolution des reflets du Ray Tracing est inférieur au mode fidélité MAIS ça reste toujours plus élevé que pour Watch Dogs Legion (enfin je ne devrais pas me prononcer à ce niveau vu que j'ai Watch Dogs Legion sur Xbox Series S, et que je ne l'ai jamais vu tourner sur PS5, que sur Series X).En un mot comme en 100 : Vous êtes de putains de magiciens Insomniac Games. Je vous aime. Sunset Overdrive 2, je vous achète le collector day one je précommande dès ce soir.Bonus : Mon live et ma première découverte de ce mode (mais également de ma sauvegarde qui a magiquement disparue, j'ai envie de pleurer lol) :