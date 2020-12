Les rumeurs étaient vraies. Et des millions de joueurs ont désormais la joie de pouvoir incarner le mythique Kratos de God of War dans Fortnite Battle Royale, un jeu de bataille royale free-to-play où jusqu'à 100 joueurs se battent dans des espaces de plus en plus petits pour finir comme dernière personne debout (ce qu'on appel un Top #1 dans le jargon inconnu des #boomers).Le skin est disponible pour 3300 Vbucks, mais avec une réduction de pas moins de 1100 Vbucks. En revanche, il s'agit d'un skin temporaire : il ne sera disponible que 24h dans la boutique, mais comme toujours avec ce genre d’événement, il ne fait pas de doute qu'il refera régulièrement son apparition durant toute cette saison 5 qui durera 3 mois !Vous pouvez acheter le skin Kratos sur Microsoft Windows, MacOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Android et Nintendo Switch.God of War Ragnarok est lui prévu pour 2021, en exclusivité sur Playstation 5.