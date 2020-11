Way of life

Et c'est trop bien, ça me rappelle quand je m'amusais avec Kinect !Et la magie, c'est que vous pouvez dire "OK GOOGLE LANCE WATCH DOGS LEGION SUR XBOX SERIES S" et le Google Home :- Allumera la console tout seul- Lancera Watch Dogs LegionLe tout en moins de 1 minutes O_o ! C'est autrement plus rapide et fluide que Kinect, et c'est étonnant que Microsoft n'ait pas pensé à mettre un Micro dans la manette (ou sur la console ?) pour arriver à ce résultat sans le Google Home... Et avec CORTANA ! Elle avait la classe Cortana (et elle est dans Windows 10 ^^) !Après, je suppose qu'il y avait la peur d'un rejet des joueurs à cause de fonctionnalités trop... non conventionnelle ( FBI ).A noter que cela fonctionne également avec les Xbox One; Xbox One S et Xbox One S All Digital Edition; Xbox One X, et c'est compatible Cortana également.On peut également demander d'enregistrer du gameplay ou éteindre la console bien sur