Emmanuel Macron prononce un nouveau discours ce mardi 24 novembre 2020, à 20 heures, pour faire le point sur la crise sanitaire et les résultats obtenus par les mesures de confinement. Un déconfinement progressif est présenté par le chef de l'Etat, qui compte donner au pays une feuille de route pour les prochains jours et les prochaines semaines :"Nous avons commencé une lente décrue""Le pic de la seconde vague est passé""Nous avons freiné la propagation du virus, mais il est encore présent""Nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie""Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixé""Il nous faut poursuivre nos efforts""Le confinement adapté et le système de l'attestation resteront en vigueur""Il faudra continuer à travailler chez soi, à renoncer aux déplacements non nécessaires""Dès samedi prochain plusieurs changements seront réalité""Les promenades et activités physiques en extérieur seront accordes pour 3 heures jusqu'à 20 km du domicile""Les activités extra-scolaires seront à nouveau autorisées""Les offices religieux seront à nouveau permis dans la limite de 30 personnes""Les commerces pourront rouvrir jusqu'à 21 heures""Alors le confinement pourra être levé""Nous pourrons nous déplacer sans autorisation y compris entre régions, passer Noël en famille""Il ne s'agira pas de vacances de Noël comme les autres""Il faudra au maximum limiter les déplacement inutiles""Les activités extra-scolaires en intérieur reprendront""Les cinémas, théâtres, salles de spectacle pourront rouvrir""Un couvre-feu de 21h à 7h sera fixé avec des exceptions""Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre mais il n'y aura pas de rassemblements sur la voie publique""Stations de ski : "il me semble impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes, il faudrait mieux privilégier une ouverture en janvier""Si le nombre de contaminations demeure en-dessous de 5000 cas par jour les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir""Le couvre-feu pourra être décalé""Les cours en présentiel reprendront dans les lycées, puis 15 jours plus tard dans les universités""Début janvier, aucun test ne devra mettre plus que de 24 heures entre la demande et le résultat""Les tests antigéniques seront utilisés massivement [en cas de] symptômes lorsqu'il faut dépister rapidement""Je souhaite [...] des conditions d’isolement des personnes, y compris de manière contraignante"Sécurisation des approvisionnements en vaccins : "Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission en achetant auprès des producteurs, en nous mettant en possibilité d'en produire un maximum en Europe""Un comité scientifique sera chargé du suivi de ces vaccinations [...] de manière claire, transparente"