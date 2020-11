Bonjour a tous, j'ai vu un article parlant d'une étiquette qui touchait le ventilo de la ps5, créant pas mal de bruit. J'ai donc décidé de vérifier par moi même. Il suffit de retirer la plaque du dessous et de retirer les 4 vis du ventilo avec un torx sécurisé (torx axec un trou au bout). Et effectivement, une étiquette dépassait... Chez moi rien de grave niveau bruit mais c'était effectivement perceptible. Je l'ai juste replié a l'intérieur. Je n'ai touché a AUCUN autocollant sécurisé, donc normallement aucun soucis de garantie. Voila amusez vous bien !

posted the 11/23/2020 at 06:01 PM by nero67