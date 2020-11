-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les sites de vente en ligne sont décidément plein de surprises ! De nos jours leurs pages sont régulièrement sources des rumeurs les plus folles. Entre les simples erreurs ou les, les véritables fuites se font relativement rares.Aujourd'hui c'estqui se retrouve sur le devant de la scène. Comme noté dans le titre, le site a listé deux jeux sur Switch, à savoir lede, et ledePour l'heure il est toujours possible de se rendre sur les pages dédiées à ces titres, via ce lien et celui-là Alors, on y croit ?