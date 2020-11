Les TFLOPS, sont tout simplement le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde. En anglais, on dit floating-point operations per second ou… FLOPS. Ce sont en fait nombre d’instructions que la console peut calculer durant un cycle (d’où ces fameux GHZ qui sont des fréquences). Et attention : on peut avoir, couramment, des instructions sur 32 bits ou sur 64 bits ! Mais sur nos consoles, les instructions ne se font que sur 32 bits. Cela aura son importance dans la suite de nos calculs… Car oui, on va calculer nous même la puissance des différents GPU des Xbox, et pour cela, on va utiliser la formule suivante :FLOPS = Cœurs x (FLOP / Cycle) x FréquenceSur une Xbox Series S, on a donc :Sur une Xbox One X, on a :Pour le fun, sur une Xbox Series X, on a :On précisera qu’on ne parle ici que de calcul 32 bits (donc techniquement, c’est 4 TFLOPS FP32 pour la Xbox Series S), en 64 bits, les résultats seraient différents).Bref, vous l’aurez compris : La Xbox Series S est capable d’effectuer moins d’opérations par seconde que la Xbox One X. Mais est-elle pour autant moins puissante que la Xbox One X ? C'est bien là le cœur de la question, qui torture beaucoup d'esprits à travers la toile...