Sur la PS5, il serait impossible d'archiver les sauvegardes de jeux PS5 sur un disque externe (en cas de panne par exemple).Ca c'est pour les jeux PS4Et là, pour les jeux PS5Les seules sauvegardes possibles sont via le cloud, où un abonnement est nécessaire (contrairement à Microsoft où ce service est gratuit). Pratique pour avoir l'esprit tranquille en cas d'envoi de la console au SAV !Vous étiez au courant et j'étais dans ma grotte ? Après c'est pas grave, je vais prendre le PS Plus pour le PS Plus Collection moi! Ca me simplifiera aussi la copie des sauvegardes de jeux depuis ma PS4 Pro ^^ !