Je ne suis pas sûr de comprendre l'embargo, visiblement il serait interdit de montrer l'interface de la PS5 durant les stream, mais certains ont fait une vidéo de l'interface de la console elle même ^^ ! Comme j'en peux plus d'attendre, je regarde avec beaucoup d'attention la video de N-Gamz à ce sujetMAJ : Je viens de voir que la vidéo avait déjà été postée sur Gamekyo, toutes mes excuses. Je rajoute une vidéo en anglais tout de même.Il y a également le premier live de Rose, de Jeux Video Magazine, sur Astrobot, mais surtout sur Devil May Cry V ^^ !

posted the 11/06/2020 at 08:48 PM by suzukube