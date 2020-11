Je sais que bennj à fait un article sur les tests de Series X et S, mais j'avais envie de me focaliser, sur mon propre article, sur la Series SQuelques vidéos sur cette console, nouvelle génération, à petit prix :Sinon, non, je n'ai pas encore reçu ma console, et je ne sais pas vraiment quand elle arrivera à vrai dire, l'éloignement et le Confinement aidant (négativement) ^^' ! J'ai quand même hâte de la recevoir! Mais il semblerait qu'elle risque d'être vraiment ma console d'appoint, pour le Xbox Game Pass uniquement... A voir ^^ !