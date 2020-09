Sony confirme officiellement qu'il n'y aura pas d'upgrade gratuite ''PS5'' pour Spider-Man Sony confirme officiellement qu'il n'y aura pas d'upgrade gratuite ''PS5'' pour Spider-Man

Bien des joueurs craignaient la mauvaise nouvelle, surtout vu le flou autour du sujet et malheureusement, Sony confirme que ceux qui possèdent Spider-Man sur PS4 ne repartiront pas gratuitement avec le remaster PS5. C'est clair, officiel, et signé.



Donc pour comprendre :



- Spider-Man est bien rétrocompatible mais sans amélioration d'importance.

- L'upgrade PS5 sera payante (prix non spécifié).

- Il sera impossible d'acheter le Remaster à l'unité (uniquement dans l'édition complète PS5).

- Spider-Man Miles Morales aura lui l'upgrade gratuite.



Vous savez tout.