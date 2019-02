Google prend rendez-vous pour une conférence apparemment dédiée au secteur JV Google prend rendez-vous pour une conférence apparemment dédiée au secteur JV

Les rumeurs se font bruyantes depuis des mois et l'heure pourrait être aux grandes révélations concernant l'investissement de Google dans le marché du jeux vidéo, l'entreprise annonçant une conférence le 19 mars à 18h00 (heure française) au Moscone Center de San Francisco.



Selon le bavard Jason Schreier de Kotaku, d'ailleurs invité pour l'occasion à l'event, il s'agira bien de présenter l'avenir de Google sur le secteur, notamment pour ce qui concerne sa plate-forme Cloud (pour le moment nommé Project Stream), sachant que l'entreprise a depuis un an recruté large dans l'industrie, notamment d'anciennes têtes importantes de Microsoft et Sony comme Phil Harrison, Greg Canessa (XLA) ou encore Richard Marks (R&D PlayStation Magic Lab).