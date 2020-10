À moins d’un mois du lancement,dévoile enfin la toute première fois l’expérience utilisateur de la console, qui devrait mettre l'accent surLa nouvelle expérience utilisateur offre des fonctionnalités inédites spécialement conçues pour rendre l'expériences de jeu plus divertissantes, attrayantes, personnalisées et sociales.Parmi les plus notables d’entre elles, on trouve un nouveau, qui vous fournit un accès immédiat à presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin du système. Vous pouvez y accéder d’une simple pression sur la touche PlayStation de la manette DualSense, le tout sans quitter votre jeu.Sony introduit également, une nouvelle fonction qui a été pensée pour vous rapprocher des éléments de jeu essentiels. Les Activités prennent la forme de cartes s’affichant dans le Centre de contrôle, qui vous permettent de découvrir de nouvelles opportunités de gameplay, de revenir sur des choses qui vous ont échappé, d’accéder directement à des niveaux ou défis qui vous intéressent, et bien plus.de certaines Activités peuvent s’afficher en mode incrustation d’images, ce qui vous permet de les découvrir sans quitter votre jeu.a été entièrement reconstruit entre la console et le réseau, pour offrir une expérience de nouvelle génération authentique. Résultat : la navigation dans l’interface, le passage d’un jeu à l’autre et l’accès à des parties en ligne s’effectuent en un instant.A noter que d'autres fonctionnalités seront dévoilées dans les prochains jours.