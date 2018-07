Après le gros succès critique et commercial de leur nouvelle licence,veut s’accroître beaucoup plus. Le studio hollandais va en effet changer de locaux pour louer cinq étages de bureaux, totalisant plus de 7300 mètres carrés, à partir du début de l'année prochaine., explique leGuerrila compte actuellement environ 250 développeurs permanents et l'équipe veut atteindre "au moins" 400 employés permanents d'ici les prochaines années.La croissance devrait également permettre de lancer plus rapidement des jeux AAA.