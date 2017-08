Square Enix

Secret of Mana

C'est la surprise du mois, voir même la surprise de l'année.vient d'annoncer aujourd'hui-même un remake en 3D de l'extraordinaireau Japon) et qui sortira simultanément suret. Le titre sortira d'ailleursCe remake disposera bien évidemment de graphismes et autres effets en 3D en haute-résolution, mais également de doublages et surtout on a la promesse de la part dequ'il gardera le charme de la version d'origine, tout en incorporant des améliorations, dont notamment un gameplay amélioré et un arrangement de la magnifique OST du jeu.est sorti à la base. Le jeu nous raconte l'histoire des personnageset, qui se battent contre l'empire et réclameront le pouvoir du Mana pour restaurer l'ordre et la paix dans le monde.Les précommandes sur leinclueront une combinaison de Moogle pouret, un costume deux-pièces de Tigre pouret un costume de Tigre pouret, ainsi que trois avatars pour votre profil. Enfin, concernant la version, ces costumes seront offerts uniquement à ceux ayant acheté le jeu la semaine de sa sortie ou l'ayant précommandé, en plus de se voir offrir un magnifique wallpaper.Au Japon, les versionsetbénificieront d'une version physique, en plus de la version dématérialisée, ces deux versions seront commercialisées au tarif de. Une version collector est également prévue, celle-ci incluera un exemplaire du jeu, un livre animé, un CD avec des musiques arrangées et des figurines deet. Cette version collector sera par contre vendue uniquement sur le. Enfin pour les nostalgiques, si vous achetez le jeu sur, vous aurez en cadeau le même manuel quePour finir, voici le trailer de l'annonce du jeu :Ainsi que les premières images de ce remake :Et enfin, un visuel de la version collector :