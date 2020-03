Il semblerait donc que le casting de la quatrième aventure du dieu du tonnerre decontinue de s'étoffer.Nous apprenions il y a quelques jours que. Et ce n'est pas le seul !En attendant queboucle sonpour le compte de laavant de s'attaquer àA l'origine,. Maisont fait que les choses en ont été autrement.Difficile de dire pour le moment quelle forme prendront les choses, mais en tout cas, on aura du beau monde dans ce film !

Who likes this ?

posted the 03/09/2020 at 07:37 PM by liquidus