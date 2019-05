Discussion / Actualité

Bref, on se donne rendez-vous le lundi 3 juin pour une série de test Playstation ! (probablement un par soir du lundi au vendredi)

- "La Playstation, elle est là, et pour longtemps !" (Ken Kutaragi, concepteur de la gamme Playstation jusqu'en 2007)



- "If you play a Saturn, your head is in Uranus." (publicité agressive de Playstation à l'E3 1995, tacle envers la SEGA Saturn adverse)



- "Ce qui était génial avec la Playstation, c'était sa facilité de programmation. Grâce au kit de développement, nous étions parvenus à afficher un polygone texturé animé en moins de 24 heures. Un jour plus tard, nous avions modélisé notre première voiture ! Avec la PS2 ou la PS3, nous avons mis plusieurs mois pour afficher le moindre pixel." (Martin Edmonson, fondateur du studio Reflections qui commente son travail sur la série Driver et Destruction Derby)



- "En 2000, Sony était une entreprise remarquable. Elle employait des gens motivés, doués et dynamiques. Leur volonté de bien faire était évidente ; leur éthique, irréprochable. De telles sociétés étaient rarissimes." (Andy Gavin, co-fondateur de Naughty Dog en 2000 lors du rachat du studio par Sony. Il avait bien compris comment s'intégrer et comment faire des discours archi corporate, lui )



- "Quand on jouera la Ligue des champions, les Stéphanois eux la joueront sur Playstation !" (Jean-Michel Aulas, président du club de football de Lyon à propos du club rival de Saint-Etienne, quel enculé masterclass celui-là aussi )



- "La crème de la crème" (source anonyme)







On va être honnête, la Playstation a été le point de départ de notre carrière de gamer pour beaucoup d'entre-nous. Peut-être un peu trop jeune pour parfaitement bien saisir l'impact et la qualité des jeux Super Nintendo et Megadrive ou antérieurs, le réalisme de la 3D (tout est relatif) de la Playstation et l'époque propice aura éveillé en nous cette passion adolescente débordante du jeu vidéo.Moi-même ayant débuté sur Nintendo et Super Nintendo (les miennes) et d'autres supports pas du tout de ma génération (l'Amiga et le ZX Spectrum de mes cousins, notamment, puis le DOS de mon grand frère), la Playstation fut pour ainsi dire la console où j'ai commencé à réellement développer mes propres goûts vidéoludiques autrement que par le prisme de mes aînés qui me mettait certains jeux entre les mains contre mon gré (bon ça va, j'ai quand même joué à une tonne de bon jeux sur SNES hein, même si je le voulais pas).Cela faisait longtemps que je voulais écrire une série de test sur l'exceptionnelle ludothèque de la Playstation. Et plutôt que de décrire en détail comment elle a bouleversé le marché du jeu vidéo, comment elle s'est implantée et quelle fut les nombreuses épreuves et défis marketing que Sony a dut relever face aux seigneurs d'alors Nintendo et SEGA, je vais simplement me contenter de parler de jeu. Je vais parler de jeu oui, mais pas de ceux qu'on entend habituellement.Pas de Final Fantasy VII (parce que nous savons tous que le VIII est bien meilleur), pas de Tekken 3 et pas non plus de Metal Gear Solid (pour l'instant). Car on les connais tous, on sait ce qu'ils valent. À la place, je préfère enfiler mon costume d'Indiana Jones et jouer les aventuriers à la recherche de trésors oubliés. Alors, tous les jeux dont on va parler prochainement ne sont pas à proprement dit des trésors car s'ils méritent un peu d'intérêt, certains ne sont probablement pas à la hauteur des légendes de la console. Mais c'est ça aussi, le retrogaming, se souvenir des jeux, se rendre compte qu'ils ont mal vieillis, comprendre avec le recul et en comparaison d'autres jeux pourquoi les hits sont restés dans les mémoires et les autres non...Comme d'habitude, en dehors de quelconque critère de qualité ou de nostalgie, le maître-mot de la sélection de jeu qui nourrira cette série de test sera:. Car s'il y a bien une chose qu'on peut reconnaître à la ludothèque massive de la Playstation, c'est son extrême variété. On y parlera donc de JRPG, de jeu de combat, de shooter, de jeu de plate-forme mais aussi de survival-horror ! On y parlera de 3D aussi bien que de 2D, de jeux méconnus, voire inconnus, comme de jeux qui ont gagné une petite notoriété.Et histoire de se mettre en jambe (viendez faire la bagarre), quelques citations autour de la Playstation: