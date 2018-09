Résumé de conférences

LES JEUX DE FIN D’ANNÉE

LES ANNONCES SURPRISES ET JEUX DE 2019

SQUARE ENIX BALANCE SES FINAL FANTASY

MAIS AUSSI...

PLACE AU ONLINE PAYANT !

ET ENFIN, LA 3DS

Après une petite semaine de retard, le Nintendo Direct a donc eu lieu avec ses annonces, ses surprises mais aussi quelques petites déceptions, probablement parce qu’on en attendait trop (comme d’habitude) mais aussi et surtout parce qu’il faut comprendre que Nintendo en garde sous le coude pour le (probable) Direct de janvier, 2019 semblant déjà bien plus alléchant que l’année qui se termine.(5 octobre)(16 novembre)(7 décembre)Mais aussi :(disponible)(disponible)(disponible)(18 septembre)(28 septembre, démo disponible dans la journée)(16 octobre)(16 octobre)(23 octobre)(16 novembre)(20 novembre)(7 décembre)(fin d’année)(Hiver)(11 janvier 2019)(Inclus Super Luigi U + deux personnages bonus)(2019)(Nom provisoire, nouveau RPG de Game Freak)(début 2019)(printemps 2019)(2019)(2019)C’était l’une des grosses surprises de ce Nintendo Direct : les spéculations autour d’une affiliation entre Sony et les Final Fantasy PS1 & PS2 volent en éclat avec l’annonce d’une brouette d’épisodes, exception faite du XI (on sait pourquoi) et du VIII (qui attend encore son remaster vaguement HD).Concrètement, le programme de Square Enix sur Switch :(disponible dans la journée)(12 octobre)(6 novembre)(20 décembre, au Japon) (*)(Hiver) (*)(2019) (*)(2019) (**)(2019) (**)(2019) (**)(2019) (**)(*) Aussi sur PS4(**) Aussi sur Xbox One- Ubisoft se la joue Capcom en annonçant une version Cloud Gaming d’, prévue en fin d’année, et uniquement au Japon.continue son suivi en accueillant aujourd’hui sa MAJ 4.0 (nouveaux skins Kensa Collection #1 et modifications du Splatfest), et a déjà prévu sa 4.1 début octobre avec là encore de nouveaux skins, un nouveau stage, des armes secondaires et d’autres choses encore à dévoiler.passera en 2.0 le 19 septembre, ajoutant de nouveaux défis jouables jusqu’à quatre en coopération.Vu le ton, la vidéo de présentation du Nintendo Switch Online s’adresse avant tout aux enfants et aux parents qui ne comprennent pas trop comment fonctionne internet.Pour les autres, on n’apprendra rien de plus que ce que l’on savait déjà, entre la date de lancement (19 septembre), la semaine d’essai gratuite, les différents prix pour l’abonnement, le cloud-save ou encore les jeux Nes offerts. Ah si, surprise, Nintendo nous vendra des manettes Nes dédiées (sans fil) pour « seulement » 59,99€ l’unité.Notons d’ailleurs que Nintendo a dressé la liste des jeux qui arriveront après ceux « offerts » au lancement, et on vous invite à aller lire l’article qui sera posté peu après ce résumé.Enfin, ajoutons que dès le 19 septembre,intégreront à leurs tours l’option chat vocal (avec l’application donc).Toujours pas d’éventuel remake depuisque la seule annonce fut pour un portage de(venu de la Wii), agrémenté de quelques petits bonus.Le planning de Nintendo se résume donc simplement :(13 octobre)(25 janvier 2019)(2019)