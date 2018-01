Edmund McMillen

Tyler Glaiel

Super Meat Boy



Sobriété et quadri chromatisme au programme graphique.





Les secrets vous proposeront les défis les plus difficiles du jeu

LE JEU DANS LE JEU

Vous pourrez donc récupérer différentes cartouches lors de vos pérégrinations. Ce qui semble être un simple bonus est en fait un puits sans fond, où TEiN serait passé à la moulinette 8 bits. Outre des cartouches longues et construites sur le même principe que le jeu principal (avec des anneaux à récupérer en lieu et place des tumeurs), la difficulté proposée réservera l’accomplissement de ces niveaux ou défis optionnels aux plus doués d’entre vous.





Le titre des mini-jeux se moquent gentiment de différents classiques du JV.



Un écran que la majorité verra souvent, sans parler du dernier.



Les points rémission :

- Plus addictif que la radiothérapie pour le service cancérologie hospitalier

- Maniabilité parfaite

- Un level-design démoniaque établi dans les meilleurs caves de l’Enfer

- Les tumeurs à récupérer, qui imposent une autre façon d’appréhender les tableaux

- Les cartouches de jeu et leurs richesses

- Pour les masochistes, le Futur n'augure que du bon



Les points Croze-Marie :

- Trop bon, rend les autres jeux moins appréciables

- Musique répétitive pour les moins doués d’entre nous (et oui, après 200 morts sur le même tableau…)