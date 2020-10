Haha, voilà, petit millénial, tu t'es fait putacliqué.Tu vas pouvoir me traiter de boomer en commentaire tout en lisant ce bel avis de @ludens23 / Iglou surUn jeu indépendant qui vient tout juste de sortir , mélange de Dark Souls et de Metroid et dont il s'agit de la première réalisation du studio,