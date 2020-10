Ces derniers mois chez Giant Squid, nous avons été très occupés à peaufiner le monde de The Pathless. Chaque recoin de cet immense monde ouvert a été façonné pour vous permettre de vivre une expérience d’exploration des plus enrichissantes.



Les joueurs retourneront les pierres une à une, car chaque coin et recoin renferme des secrets, que ce soit un univers ancien et oublié depuis des lustres à découvrir, ou une sombre énigme à résoudre.



Vu qu’il n’y a pas de carte, il fallait que chaque bâtiment, chaque monument, chaque buisson et chaque paysage se démarque pour que vous puissiez trouver votre propre chemin à travers ce monde plongé dans l’obscurité.



Vous aurez peut-être la chance de rencontrer ceux qui ont emprunté ces routes avant vous, et vous entendrez leurs dernières paroles dans l’écho de vos pas.

Le monde de The Pathless est empli de mystères et de sensations, et nous avons hâte de voir où vous mènera votre voyage à sa sortie le 12 novembre !